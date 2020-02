"Os Estados Unidos passaram a ser uma Venezuela" 

Miguel Sousa Tavares comentou no Jornal das 8 o início das primárias nos Estados Unidos e também o impeachment: a destituição de Donald Trump será votada na quarta-feira e tudo indica que o presidente se manterá no cargo.

Sousa Tavares recorda as declarações do senador republicano Rand Paul e de um dos advogados de Trump para dizer que os EUA são como uma Venezuela, numa altura em que tudo o que um presidente faça no sentido de ser reeleito e que considere de interesse público, é considerado correto.

Sobre o democrata Bernie Sanders, Sousa Tavares diz que é "um fenómeno estranho" porque recolhe o apoio da juventude americana.

