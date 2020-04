"Os resistentes": os heróis por trás das caixas de supermercado

Dia a dia, os repórteres da TVI, João Franco, Romeu Carvalho e Paulo Bastos continuam na rua, em busca daqueles que não podem deixar de trabalhar para que todos os outros fiquem seguros em casa.

Em plena quarentena, para muitos de nós as caixas do supermercado ou da mercearia passaram a ser as únicas pessoas que ainda vemos olhos nos olhos. Estas pessoas são uma enorme prova de resistência, enfrentando todos os dias centenas, às vezes milhares de pessoas.

