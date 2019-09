É o maior valor de que há registo no Serviço Nacional de Saúde: as horas extraordinárias dispararam e a despesa ultrapassou os 260 milhões de euros.

O acréscimo está diretamente relacionado com a redução do horário de trabalho das 40 para as 35 horas semanais.

Os enfermeiros tiveram o maior aumento do trabalho suplementar, com mais 3 milhões de horas extra, ou seja, um crescimento de 27% face a 2017.

Em média, cada enfermeiro fez 115 horas extra por ano.