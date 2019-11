Pais do bebé Rodrigo foram ouvidos no DIAP de Setúbal

Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal recebeu os pais do bebé Rodrigo, no caso da clínica EcoSado. A criança, que nasceu com graves malformações em grande parte do rosto, foi o último caso de alegada negligência médica por parte do médico Artur Carvalho.

