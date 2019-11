O ministro do Ambiente rejeita que haja falta de água no Rio Tejo. Matos Fernandes também recusa que Espanha tenha faltado ao acordo da Convenção de Albufeira, que está relacionado com os caudais libertados.

Só que no terreno todos têm uma opinião contrária ao governante. O Tejo tem mesmo falta de água, dizem políticos, ambientalistas e populações que vivem e trabalham nas margens do maior rio da Península Ibérica