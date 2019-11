Pinhal de Leiria: plantações sem sucesso e sementeiras esquecidas

Este fim-de-semana fica marcado por mais um conjunto de iniciativas de voluntariado no Pinhal de Leiria. Ainda assim, mais de dois anos depois do grande incêndio, as plantações estão longe de apresentar bons resultados. É elevada a percentagem das árvores que morrem e o projeto das sementeiras parece ter ficado esquecido.

