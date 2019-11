PJ: "Ela foi a única autora do crime" e não tem antecedentes criminais

A Polícia Judiciária deteve por tentativa de homicídio uma mulher suspeita de abandonar um recém-nascido em Lisboa. Será a mãe do bebé que foi encontrado na terça-feira por um sem-abrigo, num contentor do lixo em Santa Apolónia.

Paulo Rebelo, coordenador da Diretoria da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, disse na conferência de imprensa que a suspeita não resistiu à detenção, que se encontrava sozinha, consciente e sem nenhuma alteração do seu estado psíquico.

O coordenador confirmou que o parto foi realizado na via pública e que esta mulher vivia "em condições precárias".

Foi também avançado que a suspeita foi a única autora do crime e que não tem antecedentes criminais.

A PJ garantiu que esta mulher de 22 anos, após o parto, não deu entrada em nenhum centro de saúde ou unidade hospitalar.

De acordo com Paulo Rebelo "o progenitor não se encontra na cidade nem na região".

A detida vai ser presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, para lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação.

Sobre "Notícias"

Ao longo de todo o dia, vamos contar com equipas que atualizam a informação nacional e internacional, em permanência. Porque todos os horários são importantes para os factos que marcam a atualidade, a informação chega a todas as horas...



Na TVI24, há notícias AGORA. Com reportagem, comentário, opinião, debate, espaço para rubricas diversas.



Aqui, as notícias estão sempre em primeiro plano - assumimos o nosso lema: «Notícias em tempo real». Privilegiamos o direto, o «Está a acontecer agora». Procuramos anteciparmo-nos, para sermos os primeiros a chegar à notícia. A «notícia em primeira mão».



Através do seu site - tvi24.pt - a TVI24 torna-se o principal e mais importante ecrã multimédia de todo o país.



E, aqui, a notícia chega com rosto. A todas as horas, ao longo do dia.