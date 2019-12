Plataforma contra aeroporto no Montijo queixa-se a Bruxelas

A plataforma contra o novo aeroporto do Montijo vai avançar já este mês com ações judiciais. Entre as medidas aprovadas pelo movimento está uma queixa à Comissão Europeia. O movimento alega que Bruxelas foi "posta à margem de todo o processo" e lembra que a localização do aeroporto é um "sítio de importância comunitária".

