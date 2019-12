Portugal está 30% a baixo no investimento na saúde em relação à média da UE

Relatório feito pela comissão europeia diz que Portugal gasta menos 855€ per capita do que a média da União Europeia. Mas também há boas notícias. Morre-se menos em Portugal por causas evitáveis e tratáveis e o plano de vacinação fica no grupo dos três melhores da Europa.