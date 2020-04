O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta quinta-feira que Portugal é o país com mais testes realizados por milhão de habitantes e reforçou que as forças de segurança continuam em plena força para desempenhar as suas funções, tendo registado 168 casos positivos até ao momento.

Eduardo Cabrita afirmou ainda que Portugal já recebeu 25 voos com material médico e de proteção e que, na próxima semana, vão chegar mais voos com equipamento de saúde.

Sobre "Notícias"

Ao longo de todo o dia, vamos contar com equipas que atualizam a informação nacional e internacional, em permanência. Porque todos os horários são importantes para os factos que marcam a atualidade, a informação chega a todas as horas...



Na TVI24, há notícias AGORA. Com reportagem, comentário, opinião, debate, espaço para rubricas diversas.



Aqui, as notícias estão sempre em primeiro plano - assumimos o nosso lema: «Notícias em tempo real». Privilegiamos o direto, o «Está a acontecer agora». Procuramos anteciparmo-nos, para sermos os primeiros a chegar à notícia. A «notícia em primeira mão».



Através do seu site - tvi24.pt - a TVI24 torna-se o principal e mais importante ecrã multimédia de todo o país.



E, aqui, a notícia chega com rosto. A todas as horas, ao longo do dia.