Portugueses desaparecidos "devem estar em segurança e apenas a aguardar pela descida da água"

Há quatro espeleólogos portugueses desaparecidos desde sábado na gruta de Cueto-Coventosa, em Espanha.

Foi acionada uma equipa de resgate para localizar o grupo, mas os trabalhos de socorro estão a ser dificultados pelo aumento do nível da água.

Os portugueses pertencem ao Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto.

João Moutinho, dirigente do Clube, esteve em direto ao telefone na manhã informativa da TVI24.

