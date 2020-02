Portugueses não estão alarmados, mas sim preocupados "em garantir que se previnem e ajudam os outros" 

A diretora da linha SNS24 disse, numa entrevista este sábado no Jornal da Uma, da TVI, que a maioria das pessoas que entra em contacto quer saber como se pode prevenir.

Arlete Monteiro não sente que as pessoas estão alarmadas, mas sim preocupadas "em garantir que se previnem e ajudam a prevenir os outros".

Em concordância com Graça Freitas, referiu que os portugueses estão muito preocupados com as máscaras, mas que estas são para ser utilizadas por pessoas com sintomas gripais.

Sobre "Jornal da Uma"