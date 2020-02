"Portugueses repatriados vão retomar as suas vidas sem nenhuma restrição"

A diretora-geral da saúde dirigiu-se ao Hospital Pulido Valente, em Lisboa, para agradecer aos cidadãos repatriados de Wuhan, na China, epicentro do coronavírus. Graça Freitas testemunhou o estado de espírito positivo do grupo e ficou satisfeita com a resposta do sistema de saúde.

