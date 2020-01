Primeira assistência médica aos cidadãos resgatados de Wuhan vai ser em Paris

Nicolas de Fermor, comandante do A380, em declarações aos jornalistas, explicou que no total são três as tripulações que integram esta operação de retirada de cidadãos europeus de Wuhan.

A primeira leva o avião até Paris, a segunda leva-o para Hanói e a terceira vai transportar os passageiros de Wuhan de volta à capital francesa.

Disse ainda que vão estar médicos do Exército a bordo do avião.

A primeira assistência médica a estes cidadãos também vai ser prestada na capital francesa.

