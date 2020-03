Primeiro português infetado com covid-19 está curado e já teve alta

Já está curado o primeiro português infetado com covid-19. Adriano Maranhão já recebeu alta do hospital no Japão onde estava internado, mas ainda não deixou a unidade de saúde. O português falou com os jornalistas através de uma videochamada. E a mulher, Emmanuelle Maranhão, espera agora que o marido regresse a Portugal no final da semana.

O segundo português que esta infetado com o novo coronavírus, e que também era tripulante do Diamond Princess, estará em quarentena, mas fora do navio.

