Processo Marquês: debate instrutório marcado pelas alegações de Henrique Granadeiro

Continua o debate instrutório do processo Marquês. No terceiro dia de debate, foi a vez de ouvir as alegações da defesa de Henrique Granadeiro, um dos principais arguidos do processo.

Durante uma hora, Rui Mão de Ferro, administrador das empresas de Santos Silva, alegou não poder ser julgado pelos crimes branqueamento de capitais e de falsificação de documentos por não ter cometido esses crimes.

