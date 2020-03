Processo Marquês: Henrique Granadeiro nega que tenha sido corrompido por Ricardo Salgado

No debate instrutório do processo Marquês, a defesa de Henrique Granadeiro concluiu as alegações e nega que o antigo gestor da PT tenha sido corrompido por Ricardo Salgado para beneficiar o Banco Espírito Santo.

Neste terceiro dia de debate perante o juiz de instrução Ivo Rosa, ouviram-se ainda os argumentos das defesas de Rui Mão de Ferro e Gonçalo Trindade Ferreira.

Estão acusados de terem criado contratos e faturas falsas para permitir o fluxo de dinheiro por ordens de Carlos Santos Silva.

