Protesto contra o amianto: "É assim que eu venho vestido para dar as minhas aulas”

Professores, pais e alunos da Escola Básica Do 2º E 3º Ciclos De Taveiro, em Coimbra, estão esta manhã em greve para exigir a retirada de amianto do estabelecimento de ensino.

António Crespo, repórter da TVI, está a acompanhar o protesto de mais uma escola que está de portas fechadas por causa do amianto e pela falta de funcionários.

Sílvio Miguel, docente, tinha vestido um fato especial para “se proteger do amianto” e afirmou que se um dia for colocado naquela escola: “é assim que eu venho vestido para dar as minhas aulas”.

André Pestana, dirigente do Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P), em declarações à TVI, disse que o Governo devia revelar a lista de edifícios públicos com amianto e uma calendarização da retirada dessa substância.

