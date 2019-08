Em contagem decrescente para a greve dos motoristas de matérias perigosas, agendada para o dia 12, agentes da PSP, militares da GNR e elementos das Forças Armadas com carta de pesados, estão a receber formação de urgência para transporte e manuseamento de matérias perigosas. Mas existem associações profissionais que não concordam com a utilização da polícia para furar uma greve. Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, esteve em direto ao telefone na manhã informativa da TVI24. Não concorda com a medida do Governo e alega que a missão destes profissionais é a segurança pública