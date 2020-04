“Quais as sequelas de ter ficado ligado a um ventilador?”

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que a ventilação mecânica pode salvar a vida do paciente, mas pode causar algumas lesões no sistema respiratório, como uma lesão local ou no pulmão. No entanto, o paciente deverá ficar internado mais algum tempo, o que prolonga o tempo de recuperação, mas não deverá ficar com sequelas a longo prazo.

Sobre "Covid-19: Consultório"