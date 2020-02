“Quase todos os antiepiléticos dão problemas de malformações”

António Lourenço explica que praticamente todos os antiepiléticos têm riscos de malformações. Ainda assim o responsável do Infarmed, entidade reguladora dos fármacos comercializados em Portugal, lembra que primeiros artigos que alertam para os riscos da toma de antiepiléticos durante a gravidez para o feto só foram publicados nos últimos anos da primeira década do século XXI (entre 2004 e 2008). Período postulo às gravidezes de Sandra Mantinha, visada na reportagem. António Lourenço garante que o facto de algumas das embalagens de Depakine terem um cartão de alerta, destinado ao doente, e outras não se deve a uma questão de escoamento do fármaco dos armazéns das farmacêuticas, dado que esta é uma medida, relativamente recente e com um elevado grau de complexidade. O especialista não esconde que “este é um assunto sério e grave”.

