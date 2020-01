Queda no número de dadores de sangue leva stock para níveis preocupantes

As reservas de sangue dos grupos negativos (O-, A- e B-) estão em baixa, de acordo com o Instituto do sangue e da Transplantação (IPST). A situação repete-se todos os anos, em janeiro, quando as gripes, constipações e infeções respiratórias impedem os doadores de dar sangue, mas este ano a situação está particularmente crítica.

