Em apenas três anos, a Direção-Geral de Saúde contabiliza mais de 20 mil reclamações por quedas nos hospitais. A mais mediática foi no passado mês de junho, quando Ruben de Carvalho, histórico dirigente do PCP, morreu três semanas depois de uma queda no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O acidente está a ser investigado pelo Ministério Público, que quer apurar se houve ou não negligência.