Quem são as Guardiãs do Mar?

As Guardiãs do Mar são pescadoras e mariscadoras da região de Setubal, Tróia e da Carrasqueira que se uniram num projeto para impedir a degradação das pradarias marinhas no estuário do Sado.



A mentora do projecto obteve recementemente uma bolsa da National Geographic que permitirá financiá-lo por mais uns meses, dando resposta a um problema de sustentabilidade ambiental.



