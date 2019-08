Alexandre Valentim Lourenço, médico obstetra e presidente da Região do Sul da Ordem dos Médicos, admite que situação da grávida transferida de Faro para Lisboa será um "caso extremo" mas que pode repetir-se com as maternidades a trabalhar abaixo do recursos normais e adequados. E diz que os médicos não podem ser responsabilizados por falhas na organização dos serviços.