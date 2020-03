Região norte é a mais afetada pelo novo coronavírus em Portugal

O surto do novo coronavírus, com especial incidência no norte do país, já obrigou ao encerramento preventivo de várias instituições de ensino.

A Universidade do Minho suspendeu todas as atividades no polo de Braga, mas também há duas faculdades encerradas no Porto.

estão também suspensas as visitas a lares de idosos, hospitais e prisões.

