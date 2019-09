O primeiro autocarro 100% autónomo, ou seja, sem condutor, a circular em Portugal, vai estar esta segunda-feira aberto ao público.

É um pequeno autocarro, com capacidade para 12 passageiros, e que vai funcionar nos dias úteis entre as 08h30 e as 17h30.

A jornalista da TVI Rita Barão Mendes fez a primeira viagem do dia, um pequeno percurso entre a Universidade Nova e a Quinta Nova, em Carcavelos.

A viagem é gratuita.