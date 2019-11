"Revejo-me tanto no discurso de André Ventura como me revia no de Sócrates"

Vários membros das forças de segurança da PSP e GNR juntaram-se no Terreiro do Paço para prosseguir a manifestação que teve início no Marquês de Pombal. Junto ao Ministério da Administração Interna foram colocadas algumas velas e foi feito um minuto de silêncio. A jornalista da TVI, Cátia Esteves, falou com um ex-membro da PSP, que, ainda assim, não deixou de marcar presença nos protestos.

