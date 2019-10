Romantismo e modernismo no penúltimo dia do Portugal Fashion

No penúltimo dia do Portugal Fashion, a plateia esteve cheia para ver os desfiles dos criadores Diogo Miranda e Miguel Vieira, com sinais de romantismo e modernismo para a mulher portuguesa na próxima estação quente. Os criadores levaram à passerelle do edifício da Alfândega do Porto romantismo e modernismo para a mulher portuguesa na próxima estação quente.

