Rosa Grilo deve voltar a pedir a palavra antes do fim do julgamento

A viúva do triatleta que está a ser julgada pela morte do marido deverá voltar a falar antes do fim do julgamento. As alegações finais foram esta terça-feira adiadas para a próxima semana, porque a defesa de António Joaquim pediu para juntar ao processo documentos que sustentam a contaminação da cadeia de prova.

