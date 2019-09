Decorre esta terça-feira a terceira sessão do julgamento do homicídio do triatleta Luís Grilo, no tribunal de Loures, onde já foi ouvido Renato Grilo, filho da vítima.

Rosa Grilo e António Joaquim foram ouvidos em sessões anteriores e cabe, nesta terceira, ouvir as testemunhas.

Os arguidos não estiveram presentes durante o depoimento do filho de Luís Grilo.