Rui Moreira ataca Bloco: "Usar isto em termos eleitorais é vergonhoso"

O tráfico de droga na cidade do Porto tem sido uma preocupação para a Câmara Municipal.

Durante a noite de segunda-feira, decorreu uma assembleia municipal sobre o tema, na qual Rui Moreira atacou o Bloco de Esquerda e garantiu que não terá politicas sociais para traficantes.

Susana Constante Pereira, deputada bloquista, considerou que o tráfico não se combate com polícia, mas com linhas de emergência e grupos de intervenção.

Os partidos foram unânimes em recomendar ao Governo um reforço do patrulhamento da PSP como medida de combate ao tráfico na cidade.

Sobre "Notícias"

Ao longo de todo o dia, vamos contar com equipas que atualizam a informação nacional e internacional, em permanência. Porque todos os horários são importantes para os factos que marcam a atualidade, a informação chega a todas as horas...



Na TVI24, há notícias AGORA. Com reportagem, comentário, opinião, debate, espaço para rubricas diversas.



Aqui, as notícias estão sempre em primeiro plano - assumimos o nosso lema: «Notícias em tempo real». Privilegiamos o direto, o «Está a acontecer agora». Procuramos anteciparmo-nos, para sermos os primeiros a chegar à notícia. A «notícia em primeira mão».



Através do seu site - tvi24.pt - a TVI24 torna-se o principal e mais importante ecrã multimédia de todo o país.



E, aqui, a notícia chega com rosto. A todas as horas, ao longo do dia.