Rui Pinto mantém-se disponível para colaborar com a justiça portuguesa

Começou a ser deselvovido um movimento de apoio que em redor do especialista informático Rui Pinto.

Os advogados do jovem português, detido em prisão preventiva, convocaram uma conferência de imprensa inédita, para reiterar que o hacker quer colaborar com as autoridades portuguesas, até porque terá acesso a informação que os advogados consideram muito relevante ser do conhecimento público.

Os advogados pedem ainda uma aproximação da justiça portuguesa, para acertar os pormenores dessa colaboração.

