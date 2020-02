Sabe o que é uma diverticulite? Tenha atenção aos sintomas

A diverticulite é uma doença gastrointestinal que se caracteriza pela inflamação dos divertículos, que são sacos que se desenvolvem através de fraquezas da parede do cólon.

Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade de Gastroenterologia, explicou esta terça-feira, no Diário da Manhã, quais são os sinais a que a população deve estar atenta.

Sobre "Diário da Manhã"

De 2ª a 6ª feira, a partir das 07:00 da manhã, este é o programa diário que lhe dá toda a síntese da informação que precisa para começar o seu dia.



Patrícia Matos dá-lhe conta das primeiras notícias que marcam o dia.



Aqui, mantemo-lo informado permanentemente sobre o estado do trânsito, as condições meteorológicas do dia e o mercado da bolsa.



Um programa dinâmico, com ligações em direto a vários pontos do país e ainda com a presença de convidados em estúdio que comentam a atualidade.

E porque contamos com o espectador, se for o primeiro a chegar a um local que é notícia, pedimos que nos envie os seus vídeos ou fotografias para euvi@tvi.pt.