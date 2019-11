Sandra deu à luz antes de ser operada a um cancro da mama

Rafael nasceu esta terça-feira no IPO do Porto. Pouco depois do parto, a mãe do bebé foi operada para remover o resto de um tumor no tecido mamário. Sandra Rocha soube que tinha cancro pouco depois de saber que estava grávida. A Caixa de Previdência dos advogados não lhe atribuiu qualquer apoio social ao longo de toda a doença/gravidez, apesar de Sandra já ter descontado cerca de 21 mil euros ao longo dos últimos 15 anos.

