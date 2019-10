São já sete as queixas contra o médico do bebé Rodrigo

Existem agora pelo menos sete queixas por negligência ligadas ao médico do caso do bebé Rodrigo, que nasceu com graves deformações no rosto e no crânio.

O obstetra está suspenso preventivamente e anunciou que deixará de realizar ecografias, mas as circunstâncias deste caso estão a levar a Ordem dos Médicos a tomar medidas urgentes.

Sobre "Jornal das 8"