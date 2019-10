São Miguel celebra Dia da Alimentação com cozido das Furnas

Nos Açores, a Associação Agrícola de São Miguel decidiu assinalar o Dia da Alimentação com um cozido nas caldeiras. Uma opção com elevado valor nutricional, garantem os especialistas, se na hora de compor o prato fizer opções com conta, peso e medida. A regra é reduzir o consumo de carnes processadas e aumentar o dos legumes.

