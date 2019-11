"Se eles me cortam os debates quinzenais eu fico com muito pouco para dizer"

Recordando o momento quando António Costa, no antigo programa "Quadratura do Círculo" considerou os debates quinzenais uma estupidez, Ricardo Araújo Pereira afirmou que o problema não é do debate, mas sim da maneira como se faz o debate.

Ricardo Araújo Pereira acrescentou que se cortarem os debates quinzenais, o humorista vai ficar sem uma grande fonte de inspiração.

