Antes de partir para certos destinos, o melhor é ir à consulta do viajante. Existem locais que comportam riscos para a saúde e requerem cuidados antes, durante e depois da viagem. Sempre que se viaja para a Ásia, América do Sul, América Central e África, deve-se fazer a consulta do viajante. A consulta permite que vá viajar com mais tranquilidade e devidamente informado acerca das doenças que poderá encontrar e como deve agir.