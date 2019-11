Seca atinge dimensões preocupantes no Algarve

O cenário de seca está a atingir dimensões preocupantes, no Sul de Portugal. No Algarve, as reservas de água estão a diminuir progressivamente. E em Castro Marim, a população já está a ser abastecida por camiões-cisterna da Câmara. Os autarcas exigem soluções urgentes para o próximo ano.

