Seca no Tejo: Cedillo, a última barragem espanhola, está a encher

A emergência no caudal do Tejo está ultrapassada segundo o ministro do Ambiente, mas, na Ortiga, concelho de Mação, a imagem continua a ser a de um rio praticamente seco.

Diferenças só na barragem de Cedillo, onde o Governo espanhol terá prometido resolver o quase esvaziamento até 15 de dezembro.

Ainda assim, o Tejo continua muito pobre de água.

