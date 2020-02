Segunda-feira com céu muito nublado

O IPMA prevê para esta segunda-feira, no continente, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e Algarve e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em especial no Minho e Douro Litoral.

