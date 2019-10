Semana começa com céu nublado e subida das temperaturas

A semana começa com céu geralmente pouco nublado e uma pequena subida de temperatura.

O vento do quadrante norte, por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 9 graus Celsius (em Bragança) e os 19 (em Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Aveiro e no Porto) e os 33 (Castelo Branco, Beja e Évora).

