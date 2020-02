Semana começa com chuva e descida da temperatura

As previsões do tempo para esta segunda-feira são de precipitação até meio da tarde, pouco provável no Baixo Alentejo e

Algarve, vento moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas.

A agitação marítima colocou sete distritos sob aviso laranja até as 06:00 de terça-feira. Ondas podem chegar aos 10 metros de altura.



Há ainda a registar uma descida das temperaturas, em especial a mínima.

Sobre "Diário da Manhã"