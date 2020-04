“Sepúlveda não tinha o Nobel, mas era tão lido em Portugal como Gabriel García Márquez”

Sepúlveda estava internado desde finais de fevereiro num hospital de Oviedo. Os primeiros sintomas de Covid-19 ocorreram quando esteve no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

João Céu e Silva, crítico literário do Diário de Notícias, que esteve com o escritor chileno no festival literário, reagiu à notícia da morte de Luís Sepúlveda.

Sobre "Diário da Manhã"