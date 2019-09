É assim há dez anos, com a chegada da nova estação. O parque e a quinta de Serralves, no Porto, abrem as portas às famílias na celebração de outono.

Ao longo de dois dias, milhares de pessoas vão poder assistir a espetáculos de música e teatro, instalações, jogos e, sobretudo, contactar com a natureza.

Este ano a festa conta com uma nova atração, o recém apresentado treetop walk, que vai poder ser visitado gratuitamente.