A mais recente polémica com o consumo de carne está relacionada com a Universidade de Coimbra, mas antes já tinha surgido o movimento “setembro sem carne”. Duas nutricionistas lançaram este desafio que é apoiado por várias figuras públicas. Para nos falar sobre esta iniciativa, Bárbara Oliveira, nutricionista e impulsionadora do movimento, foi convidada do Diário da Manhã