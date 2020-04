"Sobraram poucos condenados em condições de receberem um indulto"

Manuel Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, comentou esta quarta-feira as decisões que surgiram do debate parlamentar sobre as medidas excecionais tomadas duranto o estado de emergência, entre elas a libertação de alguns presos.

Manuel Soares argumenta que as prisões revelam um perigo de saúde pública reconhecido pelo Governo que decidiu avançar com um projeto que permite uma libertação mais alargada.

Sobre "Jornal das 8"