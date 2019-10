Sócrates volta a dizer que tentou evitar nomeação de Armando Vara

Ao segundo dia de interrogatório, José Sócrates voltou a garantir ao juiz Ivo Rosa que nada teve nada a ver com a nomeação de Armando Vara para a administração da Caixa Geral de Depósitos.

À saída, o ex-primeiro-minsitro disse estar muito satisfeito com a forma como as coisas estão a decorrer e sublinha que as fontes dos jornalistas estão desorientadas.

