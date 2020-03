Suspeito de coronavírus: "Estive seis horas à espera da ambulância que veio de Alenquer, para me vir buscar a casa"

Duarte Cabugueiro, suspeito de estar infetado com o novo coronavírus, esteve desde as 12:30 até às 18:15 desta terça-feira à espera que uma ambulância do INEM o transportasse de casa, em Linda-a-Velha, para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Num vídeo enviado à TVI24, explicou que esteve em contacto com os serviços de saúde desde as sete da manhã.

Já se encontra no Hospital Curry Cabral a aguardar pelos resultados laboratoriais.